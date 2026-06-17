モデルの押切もえ（46）の美ボディー際立つトレーニング姿が反響を呼んでいる。【映像】押切もえの水着姿や美ボディ際立つ近影2016年11月、プロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）と結婚し、8歳の長男と4歳の長女を育てている押切。これまでもプールで撮影した美ボディー際立つ水着姿や、長女と一緒にお団子を作ったことなど、日常の様子をInstagramで紹介してきた。6月16日の更新では、「ある日のピラテ