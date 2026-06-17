テレビ朝日の下平さやかアナウンサー（53）が7月1日付人事でビジネスソリューション本部コンテンツ編成局アナウンス部のアナウンス担当部長に昇進することが17日、分かった。関係者によると、担当部長は一般企業でいう部長補佐のような役職にあたるという。下平アナは95年に同局に入局。96〜00年に「ミュージックステーション」司会を務め、その後「スーパーモーニング」キャスターなどを歴任。15年に、昨年引退しプロ野球巨人のフ