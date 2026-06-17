藤枝MYFCは17日、FC町田ゼルビアからFW沼田駿也(27)が完全移籍で加入することを発表した。沼田は関西大からレノファ山口FCを経て、2023年に町田へ。2024年7月に鹿児島ユナイテッドFCへ期限付き移籍し、翌2025年に町田へ復帰した。同シーズンはJ1リーグ戦12試合に出場し、1得点を記録。今季のJ1百年構想リーグでは出場がなかった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW沼田駿也(ぬまた・たかや)■生年月日1999年4月19