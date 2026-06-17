アビスパ福岡は17日、鹿島アントラーズからFW師岡柊生(25)の完全移籍加入が決定したと発表した。師岡は2023年に東京国際大から鹿島へ加入。今季のJ1百年構想リーグでは11試合に出場し、3得点をマークした。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW師岡柊生(もろおか・しゅう)■生年月日2000年12月9日(25歳)■出身地東京都■身長/体重174cm/69kg■経歴大和田サッカークラブ-FC多摩ジュニアユース-日本航空高-東京国際大-