テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[ケビン クラビーツ / ティム プエッツ] 0 - 2 [ロバート ギャロウェイ / ジョン ピアース] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第3日がドイツ ハレで行われ、男子ダブルス1回戦で、第1シードのケビン クラビーツ / ティム