本日の日経平均株価は、中東情勢の懸念後退からリスク選好の買いが優勢となり、前日比497円高の6万9902円と5日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は33社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、業績再増額の可能性とフィジカルＡＩ関連の伏兵として投資マネー攻勢が加