漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。決勝戦は、7月20日（月・祝）よる7時〜10時4分 日本テレビ・読売テレビ系全国ネットにて3時間生放送。本大会の公式Xアカウント（@double_impactTV）では、下記の応募条件を満たした方から抽選で24名様に「ダブルインパクト2026」ファイナリストのサイン⼊り缶キャンディーが当たるキャンペ