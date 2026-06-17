熊本県八代市庁舎建設をめぐる汚職事件に絡んで、観光地域づくり団体「DMOやつしろ」の職員1人が逮捕されました。今後の団体のあり方について、17日の市議会で疑問の声が上がりました。八代市庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件では、市議の成松由紀夫被告らが逮捕、起訴されたほか、DMOやつしろ職員の中村和博容疑者(51)が、組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。 DMOやつしろは、市の観光地域づくりを担う一般社団