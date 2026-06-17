大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路が17日（水）、プレシーズンマッチを開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回のプレシーズンマッチは、2026年10月に開業する「大和工業アリーナ姫路」の開館を記念して開催される。本アリーナは、2026-27シーズンより姫路の本拠地となる場所だ。 試合は2026年9月22日（火・祝）の16:05より