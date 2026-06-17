◇交流戦阪神―楽天（2026年6月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の楽天戦でABCテレビの中継ゲストを務めた。この日、仙台で吉井新監督の就任を発表した楽天だが、岡田顧問は「やるのは選手なんだから」と拙攻、拙守、拙走が相次ぐ展開に、選手の野球に対する取り組み方を改める必要性を強調した。先発・大竹に対しては早打ちを繰り返し、6回60球で無失点と楽な投球をさせた上で、7回1死からの糸