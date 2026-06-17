熊本空港の旅客者数が過去最多を更新しました。その一方、JR駅と空港を結ぶ空港ライナーが7月から有料化です。熊本県の説明によりますと、2025年度の熊本空港の旅客者数は約385万人で、2年連続で過去最多を更新しました。 このうち、国際線は約64万人と3年連続で過去最多を更新していて、台湾の大手半導体メーカーTSMCの進出以降、新規の就航や増便が相次ぎ、現在は韓国と台湾を結ぶ6路線、週46便が就航し