31年ぶりに開催された大相撲のパリ公演を終えた横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）らが17日、羽田空港に帰国した。千秋楽での幕内力士によるトーナメント戦優勝や閉会式ではフランス語であいさつするなど横綱としてけん引。「ファンの皆さんが僕たちの名前を大きな声で呼んでくれたり、応援してくれたり、感謝の気持ちでいっぱい。日本の国技館で、生で見に来てくれると信じている」と表情を緩めた。フランスのスターとの約束を明