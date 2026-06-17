昨年末に乳がんと診断され、その後、手術を受けて活動を再開した歌手の石原詢子さんが6月17日、自身のインスタグラムを更新。前日の投稿では喉の腫れと湿疹と発熱のため先週末から入院していることを明かしていましたが、この日の投稿で同病院を無事に退院したことを報告しました。【写真を見る】【 がん闘病 】石原詢子『喉の腫れと湿疹と発熱』先週末から入院していた病院を退院「ご心配をおかけいたしました！元気になって