名古屋大の学園祭「名大祭」で自衛隊ブースが出展中止になった問題で、名大は17日、自衛隊愛知地方協力本部に謝罪したと明らかにした。防衛省は16日、出展中止について公式X（旧ツイッター）で「極めて遺憾」としていた。