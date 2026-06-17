トヨタ自動車は１７日、生産現場の人材育成を担い、「おやじ」として親しまれた河合満・元副社長（７８）が、幹部職であるエグゼクティブフェローを退任すると発表した。退任後もアドバイザーとして残り、地域のものづくりやスポーツ振興に取り組む。河合氏は、トヨタ技能者養成所（現トヨタ工業学園）を卒業後の１９６６年、トヨタ自動車工業（現トヨタ自動車）に入社。主に鍛造部門を歩み、２０１５年に養成所出身者として初