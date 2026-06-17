女優のシルビア・グラブ（51）が17日、自身のインスタグラムを更新し、夫で俳優の高嶋政宏（60）との2ショットを披露した。シルビアは「珍しく夫婦のツーショット？笑」とつづり、高嶋から肩を抱かれて笑顔の2ショットを投稿。さらに「旦那の高嶋政宏出演中の「神経衰弱ぎりぎりの女たち」をタイミング合わせてマテ・カマラスさんと観に行きました！」と報告。「この作品はブロードウェイでも観ている作品！最高に面白かった