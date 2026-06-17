三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（37）が17日、兵庫・西宮市の西宮ガーデンズでFM802「on−air with TACTY IN THE MORNING」の公開収録に参加した。記憶があいまいで「10年ぶりくらいじゃないか」というほど久しぶりの公開収録への参加。抽選で選ばれたファン1500人から「岩ちゃ〜ん」と呼ばれる中、登場した。ツアー中に楽屋で散髪し「家ではモンチッチみたい」と明かすと、「かわいい〜」の声が飛んだ。この日は、関西テレビ「