女優加藤千尋が17日、都内で、映画「氷血」（7月3日公開。内藤瑛亮監督）完成披露舞台あいさつに出席した。同作は雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が白い怪異に侵されていく様子を描いたホラー映画。ホラーが苦手な主演の北山宏光（40）とは正反対の加藤。内藤監督作品の大ファンでもあることを明かし、オファーを受けた際は「人ってうれしいと本当にガッツポーズをするんだってくらい、ガッツポーズをした」と明かし