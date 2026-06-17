◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）メッシがまた伝説を作った。史上最多６度目の出場となったアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）のＦＷリオネル・メッシ（３８）が、Ｊ組の初戦・アルジェリア（同２８位）でハットトリックを達成。史上３チーム目の２連覇を狙うチームを３―０の白星発進に導いた。Ｗ杯で初のハットトリックで大会通算１６得点とし、元ド