◆第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日、川崎競馬場・ダート２１００メートル・稍重）ダート３歳牝馬３冠最終戦は１４頭（ＪＲＡ４頭、南関東８頭、他地区２頭）によって争われた。２番人気のペンダント（牝３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父オルフェーヴル）が、１馬身半差をつけて３歳牝馬ダート女王の座を手にした。岩田望来騎手は父の岩田康誠騎手が乗るジュワネングに競り勝ち、同レース初勝利。ゴールの後は父からのグ