卓球女子の張本美和が１７日までに自身のＳＮＳを更新。１８歳の誕生日を報告した。１６日に１８歳の誕生日を迎えた張本は「きょうで１８歳になりました！」と記し「１７歳最後の大会を優勝で終わることができてとても良かったです！」と６月１４日までクロアチアで行われたＷＴＴコンテンダー・ザグレブでの女子ダブルスと女子シングルス二冠を報告。「１年がとても早く過ぎてしまいましたが、今日から新たに１８歳のスタート