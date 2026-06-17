BE:FIRSTが、6月12日に配信リリースしたジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」がLINE MUSIC「洋楽 Top 100」にて1位を獲得したことをアナウンスした。6月14日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたジャネット・ジャクソンの来日公演＜JANET JACKSON JAPAN 2026＞にゲストとして出演したBE:FIRST。ステージでは、「Doesn’t Really Matter (Remix)」のコラボ披露や、ジャクソン5の名曲にリスペクト