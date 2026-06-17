AKASAKIが、7月15日に発売するインディーズ1stアルバム『last YOUNG』より、第2弾先行シングル「離さないでいて」を本日配信リリースした。「離さないでいて」は、2025年12月18日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された＜AKASAKI 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」＞ファイナル公演のアンコールにて、「ファンの皆を想って作った曲です」というMCとともに弾き語りで披露された、AKASAKIにとっても、ファンにとっても特別な楽曲。本楽曲