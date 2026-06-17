◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月１７日、栗東トレセン好調ぶりをアピールした。２４年のフェアリーＳを制したイフェイオンを姉に持つミニトランザット（牡４歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）は栗東・坂路でシュブロンレーヴル（５歳２勝クラス）に３馬身先行。直線でも余力のある動きで５４秒８―１２秒５を計時した。最後は僚馬に首差まで迫られたが、脚取り