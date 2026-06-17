M!LKの曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲「真・運命」を本日配信リリースした。本作は、M!LKが展開する「モー烈モー進！プロジェクト2026」の第二弾シングルである。恋に落ちる瞬間の衝撃や、どうしても抗えず惹かれ合っていく運命をドラマチックに描いた一曲であり、劇的なネオクラシカルフレーズが耳に残る楽曲に仕上がっているという。配信直後からmora総合最新ランキング シングルにて1位を獲得するなど、早くも勢いを見せて