吉井和哉が7月22日にリリースするドキュメンタリー映画『みらいのうた』のオリジナル・サウンドトラック・アルバムCDの収録全曲のタイトル、曲順が決定した。今回、映画撮影当時には完成していなかった「その後の“みらいのうた”」とも言うべき吉井和哉、EROそれぞれの新曲デモ音源が「No Way(demo)」吉井和哉、「66 wild life(demo)」EROとしてCDのみに特別収録される。EROの新曲デモ音源には、約40年ぶりに当時のURGH POLICEの