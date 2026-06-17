MONKEY MAJIKが、グローバルボーイズグループJO1の川西拓実とのコラボレーションソング「Unstoppable」を本日配信リリースした。本楽曲は、かねてよりMONKEY MAJIKのファンを公言してきた 川西と、JO1のライブを観て感銘を受けたMONKEY MAJIK、リスペクトし合う両者が構想段階から共にスタジオ入りし制作された。MONKEY MAJIKならではの心地よいグルーヴと、川西の瑞々しいボーカルが溶け合う、世代もキャリアも超えて繋がったスペ