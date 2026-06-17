三宮Ｓ３着のモックモック（牡６歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）は補欠１番手の帝王賞（７月１日、大井競馬場・ダート２０００メートル）が目標。除外ならば、阿蘇Ｓ（７月１２日、小倉競馬場・ダート１７００メートル）へ向かう。ポラリスＳ１２着のヤマニンウルスは昨年Ｖの東海Ｓ（７月２６日、中京競馬場・ダート１４００メートル）を目標にする。ヴィクトリアマイル１３着のアイサンサンは中京記念（８月１６