今年2月から行方不明となっていた59歳の男性の遺体を、群馬県伊勢崎市の河川敷に遺棄したとして、知人の男が逮捕されました。警察によりますと、新井雅尚容疑者は今年3月、伊勢崎市の利根川河川敷に知人の小渕和則さんの遺体を土に埋めて遺棄した疑いがもたれています。調べに対して、容疑を否認しているということです。新井容疑者は、小渕さんのキャッシュカードから現金を引き出した窃盗の疑いですでに逮捕されていました。今年