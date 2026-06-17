先月、クマによる人への被害が発生した立山町の称名滝につながる遊歩道で、クマを遠ざける対策です。高周波音を発生させる装置が、きょう、遊歩道に設置されました。川腰記者がお伝えします。川腰記者「称名滝遊歩道では、きょうからクマが嫌がる高周波音の発生装置が取り付けられました。キーンという高い音が周辺に響き渡っています」熊ソニックと呼ばれるこの装置は、半径100メートルから150メートルの範囲に