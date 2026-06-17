朝日町議会は大井光男議員が代表を務める団体が、SNS上で誤った情報を発信していたとして、きのう 大井議員への辞職勧告を決議しました。決議に拘束力はなく、大井議員は辞職しないとしています。きのうの朝日町議会本会議では、大井光男議員に対する議員辞職勧告決議案が議員提案され、賛成6 反対1の賛成多数で可決されました。大井議員が代表を務める「チームあさひ」は、先月行われた朝日町長選挙で落選した候補を支援し