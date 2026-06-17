「ａｕじぶん銀行賞」（１７日、多摩川）初下ろしから３連続優出した１７号機が復調の兆しをみせている。樋口範政（４７）＝愛知・８７期・Ｂ１＝が初日５Ｒ、２コースからツケマイを決めて白星発進。「展開も良かったね。試運転ではどうかな？って思ったけど、レースに行ってみたら良かった。調整にも反応あって足はいいし、エンジンもいいと思う」と機力に手応えを感じていた。「乗り心地だけがちょっと良くない。レース