能登半島地震の影響で一部区間の運休が続いている黒部峡谷のトロッコ電車が、今年10月1日、全線開通を目指し準備を進めていることが分かりました。これに伴い、新たな山岳観光ルート「黒部宇奈月キャニオンルート」も同じ日に一般開放される見通しです。黒部峡谷鉄道のトロッコ電車は、おととしの能登半島地震で落石被害を受けて復旧工事が続いていて、運行は、宇奈月駅から猫又駅までの一部区間に限られています。関