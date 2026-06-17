日本テニス協会は17日、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会に臨む男女日本代表12人を発表し、シングルスで男子は綿貫陽介（SBCメディカルグループ）と松岡隼（三菱電機エンジニアリング）、女子は内島萌夏（安藤証券）と坂詰姫野（橋本総業）が名を連ねた。ダブルスでは女子で青山修子（安藤証券）柴原瑛菜（橋本総業）組が選出された。