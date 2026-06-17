大阪地検が入る建物＝2019年11月、大阪市大阪地検特捜部は17日、投資家から集めた出資金5千万円を横領したとして業務上横領の疑いで、会社役員阿部友英容疑者（51）＝群馬県吾妻郡＝を逮捕した。認否を明らかにしていない。逮捕容疑は2022年6月、業務で運用するため自分名義の預金口座で預かっていた会社の資金5千万円を、自身の債務の弁済に充てるため第三者の口座に振り込んで横領した疑い。特捜部によると、容疑者は当時