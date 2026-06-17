【アムステルダム＝狩野洋平】オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は１７日、首都アムステルダムの中心部にあるダム広場で、第２次世界大戦の戦没者らを追悼する記念碑に供花された。先の大戦時、日本軍はオランダ領だったインドネシアに侵攻。オランダの軍人を捕虜にし、多くの民間人を抑留した過去がある。両陛下は広場に立つ滞在先の王宮を出ると、記念碑に向けてゆっくりと進まれた。碑の前では花輪のリボンを整え、