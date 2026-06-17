「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明内野手が守備で表情を曇らせた。５月２３日・巨人戦以来となる三塁で先発。０−６の八回１死二、三塁だった。石原の三塁線への鋭いゴロをダイビングキャッチすると、スタンドが大きく沸いた。佐藤輝は素早く立ち上がって一塁へ送球したがすっぽ抜けたのか、ボールは一塁・大山の遥か上へ。ワンバウンドでカメラマン席へ飛び込むと、歓声がため息に変わった。この