いわゆる「地下銀行」を運営したなどの疑いで、中国籍の男3人が逮捕されました。曾聡容疑者（26）ら2人は2025年、中国人留学生から送金された人民元を日本円約120万円に両替して手渡し、無許可で為替取引を行った疑いが持たれています。また、何清星容疑者（27）は、警察官になりすまし500万円をだまし取った疑いで逮捕されました。警視庁は詐欺事件の被害金がこの「地下銀行」に持ち込まれ、マネーロンダリングされていたとみて調