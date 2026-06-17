『賢いから安心』じゃない！お利口すぎる犬の注意点 飼い主がナメられる 「犬を飼うのは初めてだから、賢い犬の方がしつけも楽だろう」と考えるのは大間違い。実際に賢い犬種として知られるボーダー・コリーや柴犬などは、初心者には向かない犬種とされています。 その理由は「飼い主がしっかりしていないと犬にナメられてしまう」から。賢い犬はその賢さゆえに、飼い主に隙や迷いがあるとそれを見