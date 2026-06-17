犬が遠くにいる飼い主の元へ駆け寄るかと思いきや、見せた予想外の反応がTikTokで話題になっています。投稿したのは、パグのとんちゃん・柴プーのぺっぺこぺーちゃんと暮らしている「とん&ぺっぺこぺー」さん。投稿から27.6万回以上再生され、「それでいいｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：遠くにいる犬と飼い主→『一目散に駆け寄ってきてくれる』と思ったら…あまりにも豪快な『勘違