犬にブラッシングはなぜ必要？ 犬のブラッシングは、ただ単に毛並みを整えるだけが目的ではありません。実は、抜け毛対策や毛玉予防、さらに血行促進や皮膚チェックといった役割も担っています。 特に長毛犬の場合、ブラッシング不足によって毛玉ができやすくなり、衛生的に不安が生じることも。ダブルコート犬種の場合は、アンダーコートの抜け毛をしっかり除去しなければ、皮膚炎や蒸れの原因になる