本来隠され格納されているモノが、じっくり観察できるのってどの分野でもゾクゾクするもの。ことさら、メカニカルなギミックが覗ける仕様は、どうしようもなく魅力的。PCやガジェットをはじめとしたスケルトン仕様は、その未来感とともに機械的な構造美に心奪われますよね。昨今の平成レトロブームの影響で1990年〜2000年代に一大ブームとなったキャンディカラーのスケルトンアイテムがリバイバル。改めて、その魅力が知れ渡ったこ