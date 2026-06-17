先月、山形市の山形市の３０代女性が、電子マネーと現金合わせておよそ８０万円近くをだましとられる特殊詐欺被害に遭いました。 警察によりますと、先月下旬、山形市に住む３０代女性のXに「○○（衣類量販店名称）顧客通知センター」というアカウントから「当選」と表示のあるメッセージが届いたということです。 女性は添付されたURLからLINEアカウント「○○（コンビニ名称）特典配布アカウント」とつなが