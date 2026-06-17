三川町などによりますと、きょう午後5時10分頃、山形県三川町猪子の国道バイパス付近でクマの目撃情報がありました。 また、午後5時50分頃、三川町神花でもクマの目撃情報があったということです。その後の足跡から、クマは赤川の河川敷に向かったと思われます。 目撃現場の近くには、大型ショッピングモールや小学校もあります。 町が注意を呼びかけています。