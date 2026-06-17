本田圭佑の解説がとにかく話題だ。前回のカタール大会に続き、北中米ワールドカップでも日本代表戦の解説を務める40歳のレジェンドは、ホットワードを連発。「11番がめっちゃうざい」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ！」など記憶に残る言葉を次々に炸裂させた。日本で好評を博す一方で、オランダのメディア『sportnieuws.nl』は不快感を覚えたようだ。こう伝えた。「ケイスケ・ホンダは、日本の放送にゲスト解説者とし