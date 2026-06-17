五島市玉之浦町を流れる「中須川」。 水田に囲まれたのどかな場所で、アユの遡上が夏の訪れを告げています。 成長したアユは体長10センチから15センチほどで、上流を目指して飛び上がるたびにウロコが銀色に輝いて見えます。 アユの遡上は、来月上旬まで見られるということです。 ▼18日の天気 ▼18日の洗濯情報 ▼18日の紫外線情報 ▼18日の気温 ▼18日