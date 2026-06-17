若い世代に広がる薬物の乱用を防ごうと、関係機関による会議が行われました。 会議は、覚醒剤や大麻など違法薬物の乱用防止を目的に開かれ、警察や税関など関係機関の担当者ら20人あまりが出席しました。 （県保健福祉部 新田 惇一部長） 「大麻事犯の検挙人員は、若年層を中心とした増加が顕著である」 去年、大麻を使用・所持したとして検挙された人は、全国で6832人と過去最多となっていて、このうち20代以