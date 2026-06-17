タレントの中川翔子さんは6月17日、自身のInstagramを更新。かわいらしい息子たちとの日常ショットを公開しました。【写真】毛量が多い長男「オソロ可愛いコーデですね」中川さんは「お兄ちゃん毛量すごい寝癖で朝からベジータヘアになってました」「そしてグレーのスウェットパンツおそろ」などとつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。1〜3枚目は、長男とのツーショットです。おそろいのパンツを着用して同じポーズを取ったり、