All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「身長180cm以上と知って驚いた40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：松山ケンイチ／44票2位にランクインしたのは、松山ケンイチさんです。2001年にオーディションでグランプリを獲得した松山さんは、翌年のドラマ『ごくせん』（日