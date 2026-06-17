■25年9月22日木村敬･熊本県知事「県有スポーツ施設の再整備に着手することを宣言します！」■県営藤崎台球場移転と再整備が計画される熊本県営野球場。今年に入り…■菊陽町 小牧裕明副町長「ぜひ、菊陽町に野球場を誘致」■玉名市 藏原隆浩市長「手を挙げないということは考えられない」■甲佐町 甲斐高士町長「提案に手を挙げたいと」 移転先に次々と手を挙げる自治体が…■26年5月29日■熊本市 大西一史市長「最終